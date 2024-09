Die Ausfuhren legten um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Juni hatte es noch zu einem Plus von 1,7 Prozent gereicht. Die Importe wuchsen dagegen mit 2,1 Prozent deutlich schneller als im Vormonat mit 0,6 Prozent.