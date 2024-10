Im Schlussquartal dürften die Bruttobuchungen zwischen 42,75 und 44,25 Milliarden US-Dollar (bis zu 40,8 Mrd Euro) liegen, teilte der Konzern am Donnerstag in New York mit. Das wäre im Jahresvergleich ein währungsbereinigtes Wachstum von 16 bis 20 Prozent. Wechselkurseffekte dürften den Anstieg um zwei Prozentpunkte mindern.