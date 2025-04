Der Dollar ist an etwa 90 Prozent des Devisenhandels beteiligt und macht fast 60 Prozent der Zentralbankreserven aus. Er hat keinen wirklichen Konkurrenten, der eine Lücke füllen könnte: Dem Euro mangelt es noch immer an der für eine Währungsreserve erforderlichen Vielfalt an Schuldtiteln und vielleicht auch an politischen Bindungen zwischen seinen 20 Mitgliedern, und Chinas Yuan wird von seiner Regierung verwaltet. Aus all diesen Gründen könnte jeder so genannte Regimewechsel weg vom Dollar «bald an seine Grenzen stossen», sagt Eswar Prasad, Professor an der Cornell University und Autor des 2014 erschienenen Buches «The Dollar Trap».