«Wir sind bereit, starke Massnahmen gegen Russland zu ergreifen, aber unsere europäischen Partner müssen sich uns dabei voll anschliessen, damit dies erfolgreich ist», erklärt Bessent nach einem Treffen mit dem EU-Sanktionsbeauftragten David O'Sullivan. Der EU-Kommission zufolge berät O'Sullivan derzeit mit einem Expertenteam in Washington über weitere Sanktionen gegen Russland.