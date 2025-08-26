«Wir hatten einen erheblichen Anstieg von Juli auf August, und ich denke, wir werden einen noch grösseren Sprung von August auf September sehen», sagte Bessent. «Ich glaube daher, wir könnten auf dem Weg zu weit über einer halben Billion sein, vielleicht in Richtung einer Billion Dollar.» Die Regierung Trump habe das Haushaltsdefizit merklich verringert.