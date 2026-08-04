US-Finanzminister Scott Bessent stellt eine baldige Einigung mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus in ‌Aussicht, ⁠über die wichtige Öl- und Gaslieferungen abgewickelt werden. Eine Vereinbarung könne am Dienstag oder Mittwoch erzielt werden. «Wir sind in Gesprächen mit ⁠den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen und in diesem ‌Konflikt zu einer normaleren Lage überzugehen», sagt Bessent in einem Interview des Senders CNBC.