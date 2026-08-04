US-Finanzminister Scott Bessent stellt eine baldige Einigung mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus in Aussicht, über die wichtige Öl- und Gaslieferungen abgewickelt werden. Eine Vereinbarung könne am Dienstag oder Mittwoch erzielt werden. «Wir sind in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen und in diesem Konflikt zu einer normaleren Lage überzugehen», sagt Bessent in einem Interview des Senders CNBC.
Der Iran fordert einem Insider zufolge die Kontrolle über den einlaufenden Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus. Zudem verlange er Einblick in den auslaufenden Verkehr und die Möglichkeit, bei Bedarf einzugreifen, sagt ein iranischer Insider zu Reuters. Er bezieht sich auf einen Plan zur Wiedereröffnung der wichtigen Wasserstrasse am Persischen Golf, der zwischen den Anrainern Iran und Oman verhandelt wird.
Der an den Gesprächen beteiligte Insider erklärt, dies sei «die allgemeine Idee, die derzeit diskutiert wird». Die Ausfahrtsroute solle zwischen dem Iran und dem Oman verlaufen, fügt er hinzu. Der Oman solle nach der Benachrichtigung des Irans die Genehmigungen für die Passagen aus der Strasse von Hormus heraus erteilen. Es sei unwahrscheinlich, dass die Führung in Teheran ihre Position ändern werde, fügt der Insider hinzu.
(Reuters)