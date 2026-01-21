Der dänische Pensionsfonds AkademikerPension hatte am Dienstag angekündigt, seine gesamten Bestände an US-Staatsanleihen im Wert von rund 100 Millionen Dollar ⁠zu verkaufen. «Die Entscheidung wurzelt in den schlechten US-Staatsfinanzen, die uns zu dem Schluss bringen, dass wir uns um einen alternativen Weg für unser ​Liquiditäts- und Risikomanagement bemühen müssen», betonte Investmentchef Anders Schelde. ‌AkademikerPension erklärte zwar, dass die ‍Entscheidung keine politische Aktion im Zusammenhang mit dem Streit zwischen Dänemark und den USA ​um Grönland sei. Schelde fügte jedoch hinzu: «Es steht also nicht in direktem Zusammenhang mit dem anhaltenden Zerwürfnis zwischen den USA und ‌Europa, aber natürlich hat das die ⁠Entscheidung nicht erschwert.»