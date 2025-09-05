Die Forderung ist Teil der Bestrebungen der Regierung von Präsident Donald Trump, eine stärkere Kontrolle über die Zentralbank zu gewinnen. Trump übt seit längerem Druck auf die Fed aus, die Zinsen sofort und deutlich zu senken. Er versucht zudem, die Zusammensetzung des Fed-Direktoriums in seinem Sinne zu ändern. So hat Trump die Fed-Gouverneurin Lisa Cook entlassen, die sich gerichtlich dagegen wehrt. Analysten warnen, dieser Druck gefährde die politische Unabhängigkeit der Notenbank. Diese gilt als entscheidend für eine wirksame Inflationsbekämpfung.