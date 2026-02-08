Warsh, der von 2006 bis 2011 im Direktorium der Fed ⁠sass, gilt eigentlich als Kritiker der Anleihekäufe. Er hatte in der Vergangenheit argumentiert, dass die grossen Bestände der Fed die Finanzmärkte verzerrten und ​drastisch reduziert werden sollten. Dies könnte jedoch im ‌Widerspruch zu den Zielen von US-Präsident Donald ‍Trump stehen. Dieser fordert deutlich niedrigere Hypothekenzinsen. Experten zufolge würde eine Verkleinerung der Fed-Bilanz ​dieses Ziel gefährden und könnte zudem die Finanzstabilität beeinträchtigen.