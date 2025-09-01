«Die Fed sollte unabhängig sein. Die Fed ist unabhängig, aber ich denke auch, dass sie eine Menge Fehler gemacht hat», sagte Bessent. Trump hat die Notenbank-Gouverneurin Lisa Cook wegen angeblicher Unregelmässigkeiten entlassen, was von dieser angefochten wird. Auf die Frage, ob die Bemühungen der Regierung, Cook zu entlassen, wie ein Versuch aussähen, Trump eine Mehrheit im Gouverneursrat zu verschaffen, stellte Bessent die Gegenfrage, ob man den Job der Fed machen müsse?