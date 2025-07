In einem Interview am Dienstag mit «Bloomberg» sagte US-Finanzminister Scott Bessent, es gebe viele hervorragende Kandidaten für die Nachfolge von Fed-Chef Jerome Powell. «Und wir werden sehen, wie schnell es vorangeht.» Bessent wird selbst als einer für den Posten gehandelt. Auch Kevin Hassett, der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, wurde in Medienberichten als möglicher künftiger Fed-Chef genannt.