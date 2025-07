Zuletzt war eine Delegation der Europäischen Union in Washington, um zu dem Thema zu verhandeln. Trump hat eine Frist bis zum 9. Juli für eine Einigung gesetzt und will andernfalls die Anfang April genannten hohen Einfuhrzölle in Kraft setzen. Allerdings hatte Trump auch gesagt, die Frist könne verkürzt oder verlängert werden: «Wir können machen, was wir wollen.» Bessent bestritt am Sonntag, dass der 1. August eine neue Frist sei. «Wir sagen, dass dies der Zeitpunkt ist, an dem es passiert. Wenn Sie die Dinge beschleunigen wollen, dann tun Sie das», erklärte der Minister. «Wenn Sie zum alten Satz zurückkehren wollen, ist das Ihre Entscheidung.»