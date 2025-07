Die Entscheidung über einen Verbleib Powells im Amt liege letztlich bei Präsident Donald Trump, sagte Bessent am Montag dem Sender CNBC. Zudem müsse die gesamte Institution der Federal Reserve (Fed) überprüft werden. Bessent kündigte an, er werde noch am Montagabend bei der Notenbank sein. Auf die Frage nach den Marktauswirkungen einer möglichen Entlassung Powells wollte sich Bessent nicht einlassen. Er werde sich nicht mit hypothetischen Fragen befassen, sagte der Minister zu einem Bericht des «Wall Street Journal». Bessent verwies stattdessen darauf, dass Powells Amtszeit im Mai ende. Zudem werde im Januar ein weiterer Posten im Führungsgremium der Notenbank frei.