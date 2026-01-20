Der Finanzminister zeigte sich optimistisch für eine Lösung des neuen Zollstreits. «Entspannt euch. Ich bin zuversichtlich, dass die Staats- und Regierungschefs die Situation nicht eskalieren lassen werden», sagte er. Er rechne mit einem Ergebnis, «das für alle, für die nationale Sicherheit, für die USA und für Europa sehr positiv ist».