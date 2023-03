In ihrer vierten Ansprache in dieser Woche versicherte sie am Donnerstag, dass das Bankensystem solide sei. Die US-Bankenaufsicht und das Finanzministerium seien bereit, umfassende Einlagensicherungen für andere Banken zu übernehmen, wie sie es bei der gescheiterten Silicon Valley Bank und der Signature Bank getan hätten. "Dies sind Instrumente, die wir bei einem Institut jeder Grösse wieder einsetzen könnten, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass sein Ausfall ein Ansteckungsrisiko darstellen würde", sagte sie bei einer Anhörung des Unterausschusses für Haushaltsfragen des US-Repräsentantenhauses.