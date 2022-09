«Fiebriger» Handel

Die Analysten von Evercore, Krishna Guha und Peter Williams, schrieben am Dienstag in einer Notiz: "In den letzten Handelstagen gab es fiebrige und ungeordnete Preisanpassungen an den globalen Märkten". Sie fügten hinzu, dass sie "eine verringerte Liquidität an den Kernmärkten ausserhalb des Vereinigten Königreichs beobachten". Das stelle ein Risiko für die quantitative Straffung dar, welche die Fed gerade verfolge.