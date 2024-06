Zwar schaffe die Technologie neue Möglichkeiten, hiess es in am Mittwoch verbreiteten Auszügen aus einer Rede, die sie am Donnerstag bei einer KI-Konferenz des Financial Stability Oversight Council (FSOC) und der Denkfabrik Brookings Institution halten sollte. Schwachstellen könnten sich ergeben aus der Komplexität und Undurchsichtigkeit der KI, aus einem Risikomanagement, das KI-Risiken nicht ausreichend einbeziehe, und wenn viele Marktteilnehmer auf dieselben Daten und Modelle zurückgriffen.