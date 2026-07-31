Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte gegenüber ⁠Reuters, das US-Finanzministerium habe mehrere Banken über Pläne für eine mögliche Yen-Intervention am Freitag ‌informiert. Sie sollten sich «für künftige Massnahmen ‌bereithalten». Die über den New ​Yorker Ableger der Federal Reserve lancierte Mitteilung an die Institute kam am Tag, nachdem die japanischen Behörden zur Stützung des Yen eingegriffen hatten. Dieser Schritt bescherte der seit Langem schwächelnden Währung den ‌stärksten Wochenanstieg seit Februar. Börsianer hatten mit einem solchen Schritt gerechnet, da die Währung seit Wochen auf einem 40-Jahres-Tief verharrte.