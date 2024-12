Dem Schreiben zufolge verschafften sich die Angreifer Zugang zu einem Schlüssel, den BeyondTrust zur Absicherung eines Cloud-basierten Dienstes verwendet. Damit konnten die Angreifer die Sicherheitsvorkehrungen umgehen und aus der Ferne auf bestimmte Arbeitsplatzrechner des Ministeriums zugreifen. Der Sicherheitsforscher Tom Hegel vom Cybersicherheitsunternehmen SentinelOne sieht in dem Vorfall ein bekanntes Muster: «Der Angriff passt zu den gut dokumentierten Operationen von Gruppen, die mit der PRC (People's Republic of China) in Verbindung stehen. Insbesondere der Missbrauch von vertrauenswürdigen Drittanbieterdiensten ist eine Methode, die in den letzten Jahren immer häufiger geworden ist.»