«Das hilft euch, Zölle zu senken!»

Im Inserat heisst das dann pathetisch: «Die Kosten steigen. Zölle schmerzen. Märkte verändern sich. Aber die Nachfrage nach Authentizität wächst – und Detroit liefert.» Die Industriestadt im Bundesstaat Michigan habe die Autos gebaut, die die Welt bewegt haben. «Jetzt haben wir eine amerikanische Uhrenmarke von Grund auf aufgebaut, die beweist, dass hochwertige, handgefertigte Uhren in Amerika genauso gut zu Hause sind wie anderswo.» Und an die Schweizer Uhrenhersteller gerichtet: «Betrachten Sie dies als mehr als nur eine Einladung. Sehen Sie es als Chance – Detroit steht weit offen.»