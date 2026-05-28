Die Zivilklage gegen ​Bayer wurde von Latham Quality, einem Saatgutunternehmen aus Iowa, bei einem Bundesgericht im US-Staat Missouri ‌eingereicht. Sie strebt eine Sammelklage und eine dreifache Entschädigung für die laut dem Kläger erlittenen Schäden an. «Bayer hat die Macht, die Marktpreise zu kontrollieren und den ​Wettbewerb ​auszuschliessen», heisst es in der Klageschrift. «Tatsächlich ⁠tut das Unternehmen das auch.» Die Regierung von ​US-Präsident Donald Trump ⁠will gegen wettbewerbswidriges Verhalten in den Lebensmittel-Lieferketten vorgehen.