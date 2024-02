Die US-Unternehmen haben ihre Produktion im Januar überraschend heruntergefahren. Die gesamte Fertigung von Industrie, Versorgern und Bergbau zusammen ging um 0,1 Prozent zurück, wie die US-Notenbank Federal Reserve am Donnerstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit plus 0,3 Prozent gerechnet. Im Dezember hatte die Produktion nach abwärts revidierten Daten stagniert.