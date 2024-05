Am Freitag veröffentlicht die Regierung in Washington ihren Arbeitsmarktbericht, der auch den öffentlichen Dienst umfasst. Experten erwarten für April einen Stellenzuwachs von 243'000 ausserhalb der Landwirtschaft, nach 303'000 im März. Einer volkswirtschaftlichen Faustformel zufolge genügen schon rund 100'000 zusätzliche Stellen pro Monat, um die wachsende Bevölkerung in den USA mit einer ausreichenden Zahl an Jobs zu versorgen.