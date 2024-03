Die US-Notenbank Fed hatte mit einer Serie von Zinserhöhungen die hohe Inflation bekämpft und damit auch versucht, den Arbeitsmarkt abzukühlen. Zuletzt pausierte sie mehrfach und beliess den Schlüsselzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Zwei Wochen vor dem Zinsentscheid in den USA steht Notenbank-Chef Jerome Powell Abgeordneten im Repräsentantenhaus am Nachmittag (16.00 Uhr) Rede und Antwort. In der halbjährlichen Anhörung vor einem Parlamentsausschuss wird er voraussichtlich bekräftigen, dass es im März noch zu früh für eine Zinssenkung sein dürfte. Mit Spannung erwarten Investoren Hinweise darauf, ob eine geldpolitische Lockerung bei nachlassendem Inflationsdruck zur Jahresmitte ins Blickfeld der Währungshüter rückt.