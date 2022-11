Die US-Notenbank Fed, die Vollbeschäftigung und stabile Preise zum Ziel hat, erhöhte den geldpolitischen Schlüsselsatz Anfang November zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte - auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Mittlerweile haben mehrere Währungshüter allerdings signalisiert, dass sie kleinere Schritte befürworten könnten. Denn inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass der hohe Inflationsdruck stärker als gedacht zurückgeht. Auch ein weniger dynamischer Arbeitsmarkt dürfte den Preisauftrieb dämpfen. An den Finanzmärkten wird für die Fed-Sitzung Mitte Dezember mit einem Zinsschritt von 0,50 Prozentpunkten gerechnet. Am Abend (19.30 MEZ) könnte Fed-Chef Jerome Powell in Washington Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs geben.