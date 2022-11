Die US-Notenbank steht im Kampf gegen die weiterhin hohe Inflation vor einem weiteren grossen Zinsschritt. Beobachter rechnen für Mittwoch (19.00 MEZ) mit der vierten Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte in Folge. Der Leitzins würde damit in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent landen. Wie und mit welchem Tempo die Federal Reserve danach auf ihrem Zinserhöhungskurs weiter vorgehen will, ist aktuell die grosse Frage. Da die Inflation in den USA nur langsam zurückgeht, ist der Druck auf die Fed weiterhin hoch. Zuletzt lag die Teuerungsrate noch bei 8,2 Prozent nach 8,3 Prozent im August.