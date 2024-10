Per Saldo entstanden 143.000 neue Jobs in der Privatwirtschaft, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner Firmenbefragung mitteilte. «Nach einer fünfmonatigen Verlangsamung hat sich die Schaffung neuer Arbeitsplätze auf breiter Front erholt», hiess es. Nur im Informationsbereich seien Jobs verloren gegangen. In der Industrie seien erstmals seit April unterm Strich neue Stellen entstanden. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Stellenzuwachs von 120.000 gerechnet. Das Plus im August wurde zugleich von ursprünglich gemeldeten 99.000 Stellen auf 103.000 nach oben revidiert.