In der US-Privatwirtschaft ⁠kamen insgesamt 122.000 Jobs hinzu, wie aus der am Mittwoch ‌veröffentlichten Unternehmensumfrage des Personaldienstleisters ADP hervorgeht. ‌Das ist der grösste Zuwachs ​seit Januar 2025. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten ein Plus von 117.000 erwartet, nach revidiert 105.000 im April. «Der Arbeitsmarkt zeigt auf dem ‌Weg in die Einstellungssaison im Sommer weiter eine anhaltende Dynamik», sagte ADP-Chefökonomin Nela Richardson.