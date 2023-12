Inflationsbekämpfung & Abkühlung

Der Arbeitsmarkt in den USA zeigte angesichts der straffen geldpolitischen Linie der Notenbank Federal Reserve jüngst bereits Abkühlungstendenzen. Die Zahl der offenen Stellen, ein Mass für die Nachfrage nach Arbeitskräften, ging per Ende Oktober spürbar zurück. Die Fed hatte sich mit einer Serie von Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation gestemmt und damit auch versucht, den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Zuletzt pausierte sie zwei Mal in Folge. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte, dass die US-Währungshüter angesichts der Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation auch weiter die Füsse stillhalten dürften. Der nächste Zinsentscheid steht am 13. Dezember an.