Es gehe um den Verdacht, dass bei bestimmten Flugzeugen des Typs 787 Dreamliner erforderliche Inspektionen nicht gemacht wurden, teilte die Behörde am Montag mit. Der Airbus-Konkurrent habe selbst im April darauf hingewiesen, dass möglicherweise vorgeschriebene Kontrollen an der Verbindungsstelle zwischen Flügeln und Rumpf nicht abgeschlossen worden seien. Geprüft werde nun, ob Boeing die Inspektionen vollzogen habe und ob Mitarbeiter möglicherweise Unterlagen gefälscht hätten. Gleichzeitig führe Boeing erneute Prüfungen an allen 787 Dreamliner durch, die sich noch in der Fertigung befinden.