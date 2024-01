Zudem mache das Verarbeitende Gewerbe lediglich etwa vier bis fünf Prozent der Wirtschaftsleistung in dem Bundesstaat aus. «New York – das wirtschaftlich von der auf Dienstleistungen wie dem Finanzgewerbe konzentrierten Stadt New York dominiert wird – ist damit kein typischer Industriestandort», schrieben die beiden Analysten. Früher sei das Barometer ein relativ genauer Indikator für die landesweite Entwicklung der Industrie gewesen, doch habe dieser Zusammenhang seit der Pandemie deutlich nachgelassen. So sei der Index in 14 der vergangenen 24 Monate negativ gewesen, «auch wenn die Wirtschaft stark expandierte und die Industrie zumindest stagnierte».