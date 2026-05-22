Gabbard habe US-Präsident Donald Trump am Freitag über ihre Absicht informiert, berichtete das ​Portal «Fox News Digital». Der Rücktritt werde ​zum 30. Juni wirksam. ​In ihrem auf X veröffentlichten Rücktrittsschreiben bedankte sich Gabbard ‌bei Trump für das Vertrauen in den vergangenen anderthalb Jahren. Sie könne aber ihren Mann im ​Kampf ​gegen Knochenkrebs nicht ⁠mit gutem Gewissen allein lassen.