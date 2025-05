Konkret setzte das Gericht im Stadtteil Manhattan in der Nacht zum Donnerstag vorläufig alle Zollverordnungen Trumps seit dessen Amtsantritt im Januar ausser Kraft, die er auf Basis eines Gesetzes von 1977 verhängte. Dieses Gesetz räumt dem Präsidenten in Notlagen besondere wirtschaftliche Befugnisse ein, um «ungewöhnliche und ausserordentliche» Bedrohungen anzugehen. Bislang wurde es angewandt, um Sanktionen gegen Feinde der USA zu verhängen oder deren Vermögen einzufrieren. Trump ist der erste US-Präsident, der es für die Verhängung von Zöllen nutzt. Er führt an, dass die hohen Handelsdefizite der USA mit anderen Staaten die USA in einen nationalen Notstand gestürzt hätten. Deshalb sieht er sich befugt, per Dekret - also unter Umgehung des Kongresses - Zölle zu verhängen.