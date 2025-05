Trump-Regierung legt Berufung ein

Die Regierung von US-Präsident Trump legte innerhalb von Minuten Berufung gegen das Urteil ein. Der Sprecher des Weissen Hauses, Kush Desai, erklärte am Mittwoch, die Handelsdefizite der USA gegenüber anderen Ländern stellten «eine nationale Notlage dar, die amerikanische Gemeinden verarmen liess, unsere Arbeiter zurückgelassen und unsere industrielle Verteidigungsbasis geschwächt hat». Diese Tatsachen seien von dem Handelsgericht nicht bestritten worden. «Es ist nicht Aufgabe nicht gewählter Richter, zu entscheiden, wie eine nationale Notlage angemessen zu bewältigen ist», erklärte Desai in einer Stellungnahme. Der stellvertretende Stabschef des Weissen Hauses und einer der führenden politischen Berater Trumps, Stephen Miller, kritisierte die Gerichtsentscheidung in den sozialen Medien: «Der Justizputsch ist völlig ausser Kontrolle».