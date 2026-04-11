Die zuständige Richterin Edith Hollan ​Jones erklärte, das Verbot habe die Steuereinnahmen im Gegenteil ​verringert, da es das Brennen von Spirituosen ​von vornherein unterbinde. Folge man der Logik der Regierung, so Jones, könne der Kongress ‌praktisch jede Tätigkeit zu Hause unter Strafe stellen, die sich der Aufmerksamkeit der Steuerfahnder entziehen könnte, einschliesslich Fernarbeit aus dem eigenen Büro.