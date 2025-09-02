Amazon hat die Vorwürfe zurückgewiesen und gegen die Zulassung der Sammelklage bereits Berufung eingelegt. Der Konzern argumentierte, die Klägergruppe sei zu gross, um handhabbar zu sein. Zudem hätten die Kläger nicht nachgewiesen, dass das mutmassliche Fehlverhalten weitreichende Auswirkungen gehabt habe. Der Konzern erklärte zudem, ein von den Klägern beanstandetes Preisgestaltungsprogramm werde seit 2019 nicht mehr verwendet. Der Richter John Chun befand jedoch, es gebe zum jetzigen Zeitpunkt keine Beweise dafür, dass die Grösse der Gruppe zu umfangreich sei. Andere Bundesgerichte hätten bereits Sammelklagen mit Millionen oder hunderten Millionen Mitgliedern zugelassen, erklärte er.