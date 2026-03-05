Die US-Regierung hatte mehr als 130 Milliarden Dollar an Zöllen eingenommen, die auf ​Grundlage des International Emergency Economic Powers ​Act (IEEPA) erhoben und von Trump ​zu einem zentralen Element seiner Handelspolitik gemacht worden waren. Der Oberste ‌Gerichtshof hatte diese Praxis im vergangenen Monat für rechtswidrig erklärt. Mehr als 300.000 Importeure sind von der Entscheidung ​betroffen, ​wobei die Mehrheit ⁠kleinere Unternehmen sind. Die CBP hatte ​in Gerichtsunterlagen erklärt, die ⁠Aufgabe sei in ihrem Umfang «beispiellos» und könne ‌die manuelle Überprüfung von mehr als 70 Millionen Einträgen erfordern. Rund 2.000 Klagen auf Rückerstattung ‌sind bereits beim Handelsgericht eingegangen.