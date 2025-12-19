Das Paket ​von 2018 sah für Musk Optionen ‌zum Erwerb von rund 304 Millionen ‍Tesla-Aktien vor, wenn das Unternehmen bestimmte Ziele erreicht. Der Wert war ​zwischenzeitlich auf rund 120 Milliarden Dollar gestiegen. Im November stimmten die Aktionäre einem neuen, noch grösseren Vergütungsplan zu. ‌Dieser könnte ein Volumen von 878 ⁠Milliarden Dollar erreichen, wenn Tesla bestimmte ‌Vorgaben bei selbstfahrenden Autos, Robotaxis und dem Absatz von Robotern erreicht. Tesla ‍hat seinen Sitz inzwischen nach Texas verlegt. Dort ist für eine Klage ein Anteil von ​drei Prozent am Unternehmen erforderlich, was derzeit ‍rund 30 Milliarden Dollar entspricht.