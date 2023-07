Die Richter des Supreme Court gaben am Freitag sechs konservativen Bundesstaaten recht, die sich gegen das Wahlversprechen des Demokraten gestellt hatten. Der Vorsitzende Richter John Roberts erklärte, die Regierung in Person des Bildungsministers habe in unzulässiger Weise die Grenzen eines vom Kongress erlassen Gesetzes zum Schuldenerlass erweitert. Biden kritisierte das Urteil. Einige Experten befürchten wegen des Urteils Folgen für die US-Konjunktur bis hin zur Auslösung einer Rezession.