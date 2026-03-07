Die Kläger warfen Binance und Zhao vor, den Transfer von Kryptowährungen ‌im Wert von Hunderten Millionen Dollar an Terrororganisationen ermöglicht zu haben. Diese Gruppen hätten zwischen 2017 und 2024 zahlreiche Angriffe verübt. Vargas erklärte, auch ​wenn Binance und Zhao sich der Rolle ​der Kryptowährungsbörse bei der Terrorismusfinanzierung möglicherweise generell bewusst ​gewesen seien, habe ihre einzige Beziehung zu den Gruppen darin bestanden, dass diese ‌oder ihre Partner Konten auf der Binance-Börse gehabt und dort in einer marktüblichen Beziehung Transaktionen durchgeführt hätten.