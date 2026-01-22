Einige Investoren rechnen jedoch mit einer Erholung der Nachfrage ‍nach Impfstoffen. Ausbrüche wie steigende Masernfälle in South Carolina oder eine anhaltend schwere Grippesaison könnten die Impfbereitschaft wieder erhöhen. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden in der laufenden Grippesaison 2025/26 bislang mindestens elf Millionen Erkrankungen und 5.000 Todesfälle registriert – fast doppelt so ​viele wie im Vorjahr. Zudem haben medizinische Fachverbände Klagen gegen Kennedys Massnahmen eingereicht. «Diese Unternehmen gibt es seit Jahrzehnten. Sie ‍investieren nicht auf einen Horizont von ein oder zwei Jahren», sagt Matthew Masucci, Analyst bei Callodine Capital. Kurzfristig bleibt die Lage jedoch angespannt. «Wenn die Nachfrage nicht mehr verlässlich ist, wird der Markt schlicht unattraktiver», urteilt Mawer-Analyst Ian Turnbull.