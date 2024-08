Ermutigt von einem Ausstand in einem Verteil-Zentrum in Illinois hätten Mitarbeiter in weiteren US-Bundesstaaten ihre Arbeit ebenfalls niedergelegt, teilte die International Brotherhood of Teamsters am Donnerstag mit. Damit wollten sie der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck verleihen. Auf eine Anfrage nach der Zahl der aktuell insgesamt Streikenden antwortete die Gewerkschaft zunächst nicht. Auch Amazon war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.