Die Strategen der US-Grossbank Citigroup heben in einer Notiz vom Montag hervor, dass die Stimmung gegenüber Aktien aus dem Umfeld von Künstlicher Intelligenz (KI) so positiv ist wie seit 2019 nicht mehr und dass der freie Cashflow dieser Unternehmen voraussichtlich die Erwartungen der Analysten übertreffen wird. Solche Umstände deuteten üblicherweise auf «deutlich mehr Volatilität» hin. Obwohl es noch keine Anzeichen einer allgemeinen Preisblase gibt, ist das Strategen-Team über einige der Namen in der Rallye besorgt.