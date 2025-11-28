Grund für die Verluste, die sich am Freitag ergaben, ist eine Neueinstufung durch die US-Grossbank JPMorgan. Die Analysten senken das Rating auf «Underweight» von «Neutral», womit sie die Titel neu zum Verkauf empfehlen. Das Kursziel fällt auf 37 von 46 Franken. Dieser neue Preispreis entspricht dem tiefsten Stand der Aktie seit dem Börsengang, der vor einem Jahr stattfand. Der Eröffnungskurs lag damals bei 44,75 Franken. Daraufhin ging es zwischenzeitlich bis auf 38,80 Franken hinunter - bevor dann der Aufstieg auf das Hoch bei 51 Franken folgte.