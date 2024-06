Rivian Automotive profitierte am Mittwoch von dieser Meldung mit einem Kurssprung von 23 Prozent. Dieser finanzielle Schub kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da das Unternehmen immer noch Verluste schreibt und derzeit mit einem rückläufigen Interesse an Elektroautos in den USA zu kämpfen hat. An der Börse steht trotz dem Aufbäumen am Mittwoch seit Jahresbeginn ein Kursminus von 37 Prozent zu buche.