Die US-Grossbanken JP Morgan und Wells Fargo haben im zweiten Quartal deutlich mehr Gewinn gemacht. Bei JP Morgan steigt der Überschuss auf 14,5 Milliarden Dollar nach 8,6 Milliarden im Vorjahresquartal, wie die grösste US-Bank am Freitag in New York mitteilte. Dazu trug die Übernahme der First Republic Bank mit 2,7 Milliarden Dollar bei. Die Erträge stiegen auf 42,4 Milliarden Dollar von 32 Milliarden Dollar. JPMorgan hatte Ende Mai die angeschlagene Bank First Republic in einer vom Staat unterstützten Rettungsaktion übernommen. "Fast alle unsere Sparten sind im Quartal gewachsen", sagte Bankchef Jamie Dimon. "Die US-Wirtschaft bleibt robust. Die Bilanzen der Verbraucher sind gesund und sie geben Geld aus, obschon ein wenig langsamer."