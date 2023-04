Die US-Notenbank hat die Zinsen binnen Jahresfrist von nahe null auf eine Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent nach oben getrieben, um die hohe Inflation einzufangen und den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Doch Nebenwirkungen der Zinserhöhungen zeigen sich auch in den Bilanzen der grossen Institute. JP Morgan stockte die Risikovorsorge um 56 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar auf, Wells Fargo stellte 1,2 Milliarden zurück nachdem sie im Vorjahr noch 787 Millionen an Vorsorge aufgelöst hatte. JP-Morgan-Chef Jamie Dimon erklärte, insgesamt sei die US-Wirtschaft weiter gesund. "Die Verbraucher geben weiter Geld aus", stellte Dimon fest. "Unternehmen sind in einer guten Verfassung." Doch es blieben Gewitterwolken am Horizont. Die Finanzierungsbedingungen würden sich voraussichtlich verschärfen, da die Banken bei der Kreditvergabe restriktiver würden.