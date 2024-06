«Der diesjährige Stresstest zeigt, dass die grossen Banken über ausreichend Kapital verfügen, um einem sehr stressigen Szenario standzuhalten und ihre Mindestkapitalquoten zu erfüllen», sagte der für die Bankenaufsicht zuständige Fed-Vizechef Michael Barr. Zwar sei der Belastungscheck in puncto Härte ähnlich gestaltet gewesen wie der Test im vergangenen Jahr. Er habe aber zu höheren hypothetischen Verlusten geführt, da die Bankbilanzen inzwischen risikobehafteter und die Kosten gestiegen seien. Ziel des Belastungschecks sei es, sicherzustellen, dass Banken über genügend Kapital verfügen, um Verluste in einem sehr stressigen Szenario aufzufangen. «Dieser Test zeigt, dass sie das tun», so Barr. Die höchste Quote im Krisenszenario erreichte der Finanzkonzern Charles Schwab mit 25,2 Prozent. Die grössten global tätigen US-Banken wiesen alle Kapitalquoten auf, die deutlich über den Mindestanforderungen lagen. JPMorgan kam auf 12,5 Prozent, Wells Fargo auf 8,1 Prozent. Die Bank of America wies eine Kapitalquote von 9,1 auf, die Citigroup von 9,7 Prozent. Die Investmentbank Goldman Sachs erreichte 8,5 Prozent. Die US-Tochter der Deutschen Bank, die in der Vergangenheit schon mehrmals durchgefallen war, kam im Negativszenario auf eine Kapitalquote von 14,5 Prozent.