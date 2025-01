Banker von Morgan Stanley hätten bereits Investoren vor dem für nächste Woche geplanten Verkauf von Darlehen in Höhe von bis zu drei Milliarden Dollar kontaktiert, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Wochenende. Die Verbindlichkeiten sollen demnach mit Abschlägen an Investoren weitergereicht werden. Zuvor hatte das «Wall Street Journal» (WSJ) darüber berichtet. Musk wies den Bericht auf X als falsch zurück. Bei Morgan Stanley war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.