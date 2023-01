Das Handelsdefizit der USA ist im November so stark gesunken wie seit fast 14 Jahren nicht mehr, da die nachlassende Inlandsnachfrage in Verbindung mit steigenden Kreditkosten die Importe drückte. Es brach um 21,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 61,5 Milliarden Dollar ein, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das war der grösste Rückgang seit Februar 2009, als die globale Finanzkrise für Turbulenzen sorgte.